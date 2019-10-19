Son Dakika Haberleri: Şili'de "acil durum" ilan edildi
Son Dakika Güncel Şili'de 'acil durum' ilan edildi

Şili'de "acil durum" ilan edildi

2 saat önce

BUENOS Şili'de ulaşıma yapılan zamma karşı başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen gösteriler nedeniyle başkent Santiago'nun da bulunduğu Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde "acil durum" ilan edildi.

Şili'de

BUENOS Şili'de ulaşıma yapılan zamma karşı başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen gösteriler nedeniyle başkent Santiago'nun da bulunduğu Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde "acil durum" ilan edildi.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, başkanlık sarayı La Moneda'da düzenlediği basın toplantısında, ulaşıma yapılan zam karşıtı protestoların tetiklediği şiddet olaylarının halkın güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Pinera, "Santiago metrosuna, halkın güvenliğine ve kamu düzenine yapılan ciddi saldırılar neticesinde Şili Devlet Başkanı olarak, Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgeleri için acil durum ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ulaşım zammından halkın olumsuz etkilendiğinin farkında olduğunu söyleyen Pinera, bu zammın tekrar gözden geçirileceğini sözlerine ekledi.

15 gün süre için ilan edilen acil durum, gerekli görülmesi halinde 15 gün daha uzatılabilecek. Acil durum ilan edilen bölgeler silahlı kuvvetlerinin sorumluluğu altında olacak.

Şili'de zam karşıtı protestolar

Ülkede ulaşıma yapılan yaklaşık yüzde 4'lük zamma karşı hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, başkent Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Şili İçişleri Bakanı Andres Chadwick toplu ulaşımın işleyişine engel olanlara karşı Devlet Güvenlik Kanunu'nun işleme konulduğunu açıklamıştı.

Ülkede toplumsal olayları bastırmak amacıyla 1958'de çıkarılan "Devlet Güvenlik Kanunu" çerçevesinde ceza alanların hukuki işlemleri hızlandırılıyor ve kanun kapsamında suça karışanlara normalden fazla ceza verilebiliyor.

Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:36 Kaynak: AA
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