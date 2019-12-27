Şili'de anayasa değişikliği referandumu 26 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
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Şili'de anayasa değişikliği referandumu 26 Nisan'da yapılacak

6 saat önce

BUENOS Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın değiştirilmesinin oylanacağı referandumun 26 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Şili'de anayasa değişikliği referandumu 26 Nisan'da yapılacak, System.String[]

BUENOS Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın değiştirilmesinin oylanacağı referandumun 26 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Pinera, Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da yaptığı basın toplantısında, referandumda kullanılacak sandık ile oy pusulasını tanıttı.

Pinera, referanduma katılma çağrısı yaparak, "Bu referandum Şili halkına, geleceğin yolunu belirlemeleri fırsatını verecek ve Şili halkı, takip etmek istediğimiz yolu seçme konusunda ilk sözü söyleyecek. Bütün partileri, STK'ları ve bütün vatandaşlarımızı barışı, birliği, demokrasiyi ve Şili halkının yaşam biçimi olan hukukun üstünlüğünü korumaya davet ediyorum." diye konuştu.

Konuşmasında özgürlük vurgusu yapan Pinera, "Düzenlenecek referandum, herhangi bir seçim değildir. Çünkü bu demokratik eylemle iki meşru seçenekten birini seçeceğiz. Birincisi, tamamen seçilmiş kişilerden oluşan anayasa yazma grubu, diğeri ise yarısının doğrudan yarısının da Kongre tarafından seçileceği bir anayasa yazma grubu." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 14 milyon Şilili, 26 Nisanda yapılacak ve iki sorunun sorulacağı referandumda, anayasanın değişip değişmemesi ve değişmesi durumunda yeni anayasayı yazacak heyeti seçmek için oy kullanacak.

Referandumda, anayasayı yazacak heyetin tamamının halk tarafından seçilmesine veya yarısının Kongre üyelerinden yarısının da halkın seçtiği kişilerce oluşturulacak heyetin kurulmasına karar verilecek.

Ekim 2020'de düzenlenecek yerel seçimlerde de yeni anayasayı yazacak heyet üyelerinin seçimi için oy kullanılacak.

Kurulacak heyetin, yeni anayasayı yazmak için bir yıl süresi olacak ve yeni anayasanın yazım aşaması bittikten sonra yürürlüğe girmesini onaylamak için katılım zorunluluğu olan referandum düzenlenecek.

Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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