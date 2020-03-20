Şili'de anayasa değişikliği referandumu ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şili'de anayasa değişikliği referandumu ertelendi - Son Dakika

Şili'de anayasa değişikliği referandumu ertelendi

7 saat önce

BUENOS Şili'de diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın değiştirilmesi için yapılacak referandumun tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle değiştirildi.

Şili'de anayasa değişikliği referandumu ertelendi, System.String[]

BUENOS Şili'de diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın değiştirilmesi için yapılacak referandumun tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle değiştirildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Ulusal Şili Kongresinde yapılan oturumda, ülkede uygulanan Kovid-19 önlemleri nedeniyle seçim takviminin değiştirilmesi kararı alındı.

Şili'de 26 Nisan 2020'de yapılması planlanan referandum 25 Ekim'de yapılacak. Referandumdan evet oyu çıkması durumunda, yeni anayasayı hazırlayacak heyetin belirlenmesi için gerçekleştirilecek seçimler, 4 Nisan 2021'deki yerel seçimlerle yapılacak.

Senato Başkanı Adriana Munoz, seçim tarihlerinin değiştirilmesi kararının bütün siyasi kesimlerin katılımıyla alındığını bildirdi.

Şili'de 342 kişide görülen Kovid-19 virüsünün yayılması nedeniyle sınırların kapatılması ve okulların tatil edilmesi gibi çeşitli önlemler alınmış, Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkede, hastane, sağlık merkezleri ile tıbbi malzemelerin ve hastaların transferine azami güvenlik sağlanmasını öngören ve 90 gün geçerli olacak "Felaket Durumu" ilan edildiğini duyurmuştu.

Ülkede diktatörlük döneminden kalma anayasanın değiştirilmesi, geçen ekimde başlayan, yaklaşık 5 ay süren ve 23 kişinin ölümüne neden olan gösterilere de konu olmuş ve anayasanın değiştirilmesini talep eden göstericiler, ülkedeki eşitsizliğin temel sebebinin diktatörlük döneminden kalma anayasanın olduğunu belirtmişti.

Augusto Pinochet, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:26 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu         
15:40
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı         
14:40
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi         
14:04
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
12:48
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor         
12:29
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor         
12:02
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu         
11:26
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 09:26:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şili'de anayasa değişikliği referandumu ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]