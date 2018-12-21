Son Dakika Haberleri: Şili'de Anayasa Mahkemesi Başkanı'na Yumruklu Saldırı

Şili'de Anayasa Mahkemesi Başkanı'na Yumruklu Saldırı

3 saat önce

Güney Amerika ülkesi Şili'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Ivan Arostica, protestocuların saldırısına uğradı.

Şili'de Anayasa Mahkemesi Başkanı'na Yumruklu Saldırı, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Şili'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Ivan Arostica, protestocuların saldırısına uğradı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Mahkeme Başkanı Ivan Arostica, diktatör Augusto Pinochet döneminde insanlığı karşı suç işlediği gerekçesiyle hüküm giyen kişilerin cezalarının "iyi hal" nedeniyle indirilmesine ve serbest bırakılmalarına karar verdi.

Dikta dönemi kurban yakınları ve insan hakları örgütü temsilcileri, mahkeme binası önünde toplanarak kararı protesto etti.

Protestocular, "iyi hal indirimi" ile serbest bırakılan söz konusu kişilerin, diktatörlük döneminde sivilleri öldürdüğünü savunuyor.

Protestocular, mahkeme binasından ayrılan Mahkeme Başkanı Arostica'ya saldırdı.

Yumruklanan ve yere düşen Arostica, polislerin yardımıyla protestocuların elinden kurtuldu.

Şili anayasasına göre, cezasının bir kısmını hapishanede geçiren hükümlüler "iyi hal indirimi" ile serbest bırakılabiliyor.

Muhalefet milletvekilleri, insanlığa karşı işlenen ağır suçların "iyi hal indiriminin" dışında tutulmasını ve bu yasanın değişmesini talep ediyor.

Adalet Bakanı Genel Sekreteri Gonzalo Blumel, yaptığı açıklamada, Arostica'ya yapılan saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Şili'de 1973'teki kanlı darbe ile iktidara gelen diktatör Augusto Pinochet, ülkeyi 1990 yılına kadar yönetti.

Pinochet rejimi altında, yaklaşık 3 bin sivil öldürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:44 Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Şili, Güncel
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