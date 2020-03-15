Şili'de barışçıl protestolar çatışmaya dönüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Şili'de barışçıl protestolar çatışmaya dönüştü - Son Dakika Dünya

Şili'de barışçıl protestolar çatışmaya dönüştü

6 saat önce

Ülkede akşam saatlerine doğru barışçıl gösteriler şiddete dönüştü. Başkentin ara sokaklarında göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.

Şili'de barışçıl protestolar çatışmaya dönüştü, System.String[]

Şili'de hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Bu sefer başkent Santiago'da yapılan protesto gösterisi adeta karnaval havasında geçti. Bir grup genç, danslarla hükümeti protesto ederken, bazıları ise müzik aletleriyle sesini duyurmaya çalıştı.


Akşam saatlerine doğru barışçıl gösteriler şiddete dönüştü. Başkentin ara sokaklarında göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.

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Polis, Şili, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:33 
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