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Şili'de barışçıl protestolar çatışmaya dönüştü
6 saat önce
Ülkede akşam saatlerine doğru barışçıl gösteriler şiddete dönüştü. Başkentin ara sokaklarında göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.
Şili'de hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Bu sefer başkent Santiago'da yapılan protesto gösterisi adeta karnaval havasında geçti. Bir grup genç, danslarla hükümeti protesto ederken, bazıları ise müzik aletleriyle sesini duyurmaya çalıştı.
Akşam saatlerine doğru barışçıl gösteriler şiddete dönüştü. Başkentin ara sokaklarında göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:33
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