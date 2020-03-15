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Şili'de barışçıl protestolar çatışmaya dönüştü
6 saat önce
Ülkede akşam saatlerine doğru barışçıl gösteriler şiddete dönüştü.
Ülkede akşam saatlerine doğru barışçıl gösteriler şiddete dönüştü. Başkentin ara sokaklarında göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:27
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