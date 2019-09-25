Şili'de boğa seyircilerin arasına daldı: 10 yaralı
1 saat önce
Şili'de düzenlenen festivalde, çitlerden atlayarak kalabalığın arasına dalan boğa 10 kişiyi yaraladı.
Şili Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
'de düzenlenen festivalde, çitlerden atlayarak kalabalığın arasına dalan boğa 10 kişiyi yaraladı.
Şili'nin Atacama bölgesindeki Huasco Bajo kasabasında düzenlenen festivalde, boğa, çitlerin üzerinden atlayarak festivali izleyen kalabalığın arasına daldı. Meydana gelen olayda 10 kişi yaralandı.
Görüntü Dökümü
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-Boğa'nın atlama anı
-Kalabalığın arasına dalan boğa
-Yere düşenler
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