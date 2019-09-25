Son Dakika Haberleri: Şili'de boğa seyircilerin arasına daldı: 10 yaralı
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Şili'de boğa seyircilerin arasına daldı: 10 yaralı

1 saat önce

Şili'de düzenlenen festivalde, çitlerden atlayarak kalabalığın arasına dalan boğa 10 kişiyi yaraladı.

Şili'de boğa seyircilerin arasına daldı: 10 yaralı, System.String[]
Şili'de düzenlenen festivalde, çitlerden atlayarak kalabalığın arasına dalan boğa 10 kişiyi yaraladı.

Şili'nin Atacama bölgesindeki Huasco Bajo kasabasında düzenlenen festivalde, boğa, çitlerin üzerinden atlayarak festivali izleyen kalabalığın arasına daldı. Meydana gelen olayda 10 kişi yaralandı.

Görüntü Dökümü
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-Boğa'nın atlama anı
-Kalabalığın arasına dalan boğa
-Yere düşenler


Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
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