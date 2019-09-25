Şili'de boğa seyircilerin arasına daldı 10 yaralı
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Şili'de boğa seyircilerin arasına daldı 10 yaralıŞili, (DHA)- Şili'de düzenlenen festivalde, çitlerden atlayarak kalabalığın arasına dalan boğa 10 kişiyi yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:52 Kaynak: DHA
Şili'de boğa seyircilerin arasına daldı 10 yaralı
Şili, (DHA)- Şili'de düzenlenen festivalde, çitlerden atlayarak kalabalığın arasına dalan boğa 10 kişiyi yaraladı.
Şili'nin Atacama bölgesindeki Huasco Bajo kasabasında düzenlenen festivalde, boğa, çitlerin üzerinden atlayarak festivali izleyen kalabalığın arasına daldı. Meydana gelen olayda 10 kişi yaralandı.
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