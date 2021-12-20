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BUENOS AIRES - Şili'de Devlet Başkanı seçilen Gabriel Boric herkes için çalışma sözü verdi - Son Dakika

BUENOS AIRES - Şili'de Devlet Başkanı seçilen Gabriel Boric herkes için çalışma sözü verdi

20.12.2021 06:19

Şili'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kazanan Gabriel Boric, siyasi kesimlere birlik çağrısında bulundu, tüm Şili halkı için çalışma sözü verdi.

Şili'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kazanan Gabriel Boric, siyasi kesimlere birlik çağrısında bulundu, tüm Şili halkı için çalışma sözü verdi.

Boric, başkent Santiago'da hazırlanan sahnede binlerce destekçisine yaptığı zafer konuşmasında, tüm Şili halkı için çalışacağını söyleyerek halka ve adaylara seçime katıldıkları için teşekkür etti.

Devlet başkanlığı görevini herkes için devralacağını vurgulayan Boric, "Sadece dört duvar arasından yönetmeyeceğim, bizi veya diğer alternatifleri seçen tüm Şilililer için Devlet Başkanı olacağım." dedi.

Zor zamanların geleceğini belirten Boric, "Ülkemizin son yüz yılda yaşadığı en kötü salgının sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağız. Zor olacak, buna şüphe yok ancak tarihimizden ders alarak kısa ama sağlam adımlarla ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Boric, sağlık, emeklilik, eğitim gibi alanlarda yapılacaklara değinerek şunları kaydetti:

"Bu noktaya kadar basit birkaç kelimeyle anlatılabilecek bir hükümet projesiyle geldik; kimseyi geride bırakmadan Şili'nin talep ettiği yeniliklerle sorumlu bir şekilde ilerlemek. Bu ekonomik olarak büyümek, bazılarının tüketim malı olarak gördükleri şeyleri sosyal haklara dönüştürmek, daha huzurlu ve güvenli bir hayatı garanti etmek, herkesin, özellikle de kadınların özgürlüklerini derinleştirmek."

"Ailenizin yaşam kalitesi için çalışan bir başkan olacağım"

Boric, ülkedeki siyasi kesimlere birlik mesajı vererek "Şili'nin geleceğinin hepimizi aynı tarafta görmeye ihtiyacı var o da halkın tarafı. Hükümetime başlamak için onların desteğinden, fikirlerinden ve tekliflerinden faydalanmayı umuyorum." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı seçilerek aldığı sorumluluğa dikkati çeken Boric, "Demokrasiye sahip çıkan, onu tehlikeye atmayan, konuştuğundan çok dinleyen, birlik olmanın yollarını arayan, halkın ihtiyaçlarını gözeten, imtiyazlarla mücadele eden ve her gün ailenizin yaşam kalitesi için çalışan bir başkan olacağım." ifadelerini kullandı.

Gabriel Boric kimdir?

İkinci tur devlet başkanlığı seçimini yüzde 55'den fazla oy alarak Şili'de seçilen en genç devlet başkanı unvanını elde eden 35 yaşındaki Gabriel Boric, ülkenin güneyindeki Şili Patagonyası bölgesinde bulunan Punta Arenas şehrinde 1986'da doğdu.

Şili Üniversitesinde Hukuk Fakültesini bitiren Boric, 2011-2012'deki eğitim sistemine karşı düzenlenen öğrenci protestolarında önemli bir rolü olan öğrenci grubu lideri olarak tanındı. Boric, 2014'ten bu yana milletvekilliği görevi yürütüyor.

Boric'in 11 Mart 2022'de düzenlenecek törenle Devlet Başkanı olarak göreve başlaması bekleniyor.

BUENOS AIRES - Şili'de Devlet Başkanı seçilen Gabriel Boric herkes için çalışma sözü verdi
BUENOS AIRES - Şili'de Devlet Başkanı seçilen Gabriel Boric herkes için çalışma sözü verdi
BUENOS AIRES - Şili'de Devlet Başkanı seçilen Gabriel Boric herkes için çalışma sözü verdi
BUENOS AIRES - Şili'de Devlet Başkanı seçilen Gabriel Boric herkes için çalışma sözü verdi

Santiago, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BUENOS AIRES - Şili'de Devlet Başkanı seçilen Gabriel Boric herkes için çalışma sözü verdi - Son Dakika


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