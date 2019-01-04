Son Dakika Haberleri: Şili'de Eko-teröristlerden Bombalı Saldırı: 5 Yaralı

Şili'de Eko-teröristlerden Bombalı Saldırı: 5 Yaralı

1 saat önce

Şili'nin başkenti Santiago'da kendilerine "Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler" diyen eko-terörist grubun düzenlediği bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Şili'de Eko-teröristlerden Bombalı Saldırı: 5 Yaralı, System.String[]
Şili'nin başkenti Santiago'da kendilerine "Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler" diyen eko-terörist grubun düzenlediği bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Santiago'da bir otobüs durağına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı. Kendilerine "Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler" adını veren eko-terörist bir grup patlamayı üstlendi. Terörist grup internet üzerinden yaptıkları açıklamada, toplu taşıma sistemine yönelik saldırının, ilan ettikleri savaşın başlangıcı olduğunu duyurdu. - SANTİAGO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:38 Kaynak: İHA

Şili, 3. Sayfa
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