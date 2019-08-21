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Şili'de emekli başpiskoposa cinsel taciz suçlaması

1 saat önce

Vatikan, Şili Devlet Başkanı Sebastin Pinera'nın amcası eski Başpiskopos Bernardino Pinera hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlattı.

Şili'de emekli başpiskoposa cinsel taciz suçlaması, System.String[]
Vatikan, Şili Devlet Başkanı Sebastin Pinera'nın amcası eski Başpiskopos Bernardino Pinera hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlattı.

Vatikan'ın Şili'deki diplomatik misyonu yaptığı açıklamada, emekli Başpiskopos Bernardino Pinera hakkında cinsel taciz iddiasıyla bir soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada, misyonun Pinera hakkında şikayet aldığı ve iddianın doğruluğunu belirlemeye çalıştığı bildirilerek, "Şikayeti sunan kişiyle temas halindeyiz ve aynı zamanda masumiyetiyle ilgili konuyu aydınlatmaya çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Şili'nin başkenti Santiago'nun kuzeyindeki bir kıyı kenti olan La Serena'nın başpiskoposu olarak görev yapan Pinera, konu hakkında henüz bir yorumda bulunmadı. Şili medyasında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Pinera, iddia edilen eylemlerden 50 yıl sonra yapılan bir suçlamaya inanmanın zor olduğunu ancak her suçlamanın iyice soruşturulması gerektiği, bu davanın bir istisna olmadığını söyledi.

Emekli Başpiskopos Bernardino Pinera hakkındaki cinsel taciz iddiası Şili'deki Katolik kilisesini sarsan son cinsel taciz skandallarından biri. Şili savcıları 200'den fazla kurbanı içeren yüzlerce taciz iddiasını soruşturuyor. - SANTİAGO
Vatikan, Şili, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:53 Kaynak: İHA
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