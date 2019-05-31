Son Dakika Haberleri: Şili'de emeklilik reformu insanları sokağa döktü
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Şili'de emeklilik reformu insanları sokağa döktü

46 dakika önce

Şili'de binlerce kişi, hükümetin politikalarını ve kongrede tartışılan emeklilik sistemini değiştirme planlarını protesto etmek için sokaklara indi.

Şili'de emeklilik reformu insanları sokağa döktü, System.String[]
Şili'de binlerce kişi, hükümetin politikalarını ve kongrede tartışılan emeklilik sistemini değiştirme planlarını protesto etmek için sokaklara indi.

Şili'de Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetinin politikalarını ve kongrede tartışılan emeklilik sistemindeki değişiklik planlarını eleştiren binlerce kişi protesto gerçekleştirmek için sokağa indi. "Yorulduk" sloganlarını atıldığı protestolarda, polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile eylemcilere müdahalede bulundu. Şili Devlet Başkanı Pinera, Ekim 2018'de kademeli olarak ve işverenin yararına olacak şekilde, işçilerin tasarruf hesaplarına katkısını yüzde 4 oranında artırmayı hedefleyen bir reformu duyurdu. Şilililer ise kendilerinden kesinti olmasındansa hükümetin emeklilik programına daha fazla katkı yapmasını talep ediyor.

Şili'deki mevcut emekli aylığı modeli, 1980 yılında eski Devlet Başkanı Augusto Pinochet'nin yönetimi sırasında kurulmuştu. Her bir çalışan aylık brüt maaşının yüzde 10'unu bireysel emeklilik fonuna koyuyor. Zorunlu bir bireysel tasarruf sistemi oluşturuluyor. Emekli olduktan sonra sisteme erişim sağlanıyor. - SANTİAGO
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:39 Kaynak: İHA
Polis, Şili, 3. Sayfa
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