- Şili'de emeklilik reformu insanları sokağa döktü

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Emekli öğretmen hastalıkları taş toplayarak yendi! Aralarında milyonlarca yıllık olanlar da var

İmamoğlu, cami çıkışı bir vatandaşın protestosu ile karşılaştı: Hangi yüzle destekliyorsunuz?