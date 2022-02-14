Üye Girişi
Son Dakika | Gaz deposunda yangın - Son Dakika

Son Dakika | Gaz deposunda yangın

14.02.2022 10:03

Bir son dakika haberine göre Şili'nin başkenti Santiago'da gaz deposunda çıkan yangının ardından 500 kişi tahliye edildi.

Şili'nin başkenti Santiago'da gaz deposunda çıkan yangının ardından 500 kişi tahliye edildi.

Şili'nin başkenti Santiago'da La Cisterna bölgesinde bulunan gaz deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin gelmesinin ardından yangın saatler sonra kontrol altın alınabildi. Santiago İtfaiye Şefi Jorge Molina Salas, "Yangının hemen kontrol altına alınamamasından dolayı çevrede oturan 500 kişinin tahliye edilmesi gerekti" dedi. Salas, yangında can kaybı ve yaralanma olmadığını, yalnızca çevrede bulunan birkaç evin yangından etkilendiğini belirtti.

Gaz deposunda çıkan yangının nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

(Serkan Bayar/ İHA)

Son Dakika | Gaz deposunda yangın
Son Dakika | Gaz deposunda yangın
Son Dakika | Gaz deposunda yangın

YORUMLAR
500

Santiago, İtfaiye, Yangın, Şili, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Gaz deposunda yangın - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:10 Piyasa değeri 10 milyon lira! Balina kusmuğu yurt dışından yasa dışı getirildi
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
11:05 Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız
11:04 Merkez Bankası taşınıyor: Haziran'da İstanbul Finans Merkezi'nde!
10:57 14 Şubat gram altının fiyatı 807 liradan alıcı buluyor
10:50 Yastık altı altın için kuyumcu-rafineri-banka arasında 'üçlü teyit' sistemi
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:28:53. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Gaz deposunda yangın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement