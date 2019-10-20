Şili'de gösteriler nedeniyle acil durum ilan edildi, hükümet metro zammında geri adım attı
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Metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve perşembe günü şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin ve yağma olaylarının artmasıyla Şili, 1990'dan bu yana en zor dönemlerinden birini geçiriyor.
Metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve perşembe günü şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin ve yağma olaylarının artmasıyla Şili, 1990'dan bu yana en zor dönemlerinden birini geçiriyor
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:12
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