Son Dakika Haberleri: Şili'de gösteriler nedeniyle acil durum ilan edildi, hükümet metro zammında geri adım attı
Son Dakika Dünya Şili'de gösteriler nedeniyle acil durum ilan edildi, hükümet metro zammında geri adım attı

Şili'de gösteriler nedeniyle acil durum ilan edildi, hükümet metro zammında geri adım attı

42 dakika önce

Metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve perşembe günü şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin ve yağma olaylarının artmasıyla Şili, 1990'dan bu yana en zor dönemlerinden birini geçiriyor.

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Metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve perşembe günü şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin ve yağma olaylarının artmasıyla Şili, 1990'dan bu yana en zor dönemlerinden birini geçiriyor

Şili'de gösteriler nedeniyle acil durum ilan edildi, hükümet metro zammında geri adım attı

Şili, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:12 
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