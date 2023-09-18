Şili'de hırsızlar, seyir halindeki skuteri çalarak kayıplara karıştı - Son Dakika

Şili'de hırsızlar, seyir halindeki skuteri çalarak kayıplara karıştı

Son Güncelleme: 18.09.2023 23:36

Şili'nin başkenti Santiago'da bir araç içerisindeki hırsızlar, yolda ilerleyen bir adamın skuterini çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan olayın ardından kaçan hırsızlar henüz yakalanamadı.

Şili'nin başkenti Santiago'da geçtiğimiz günlerde sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. Otomobil içerisindeki hırsızlar, elektrikli skuteri ile yolda ilerleyen adamın skuterini çaldı.

SEYİR HALİNDEYKEN SKUTERİ ÇALINDI

Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, araçtaki hırsızlardan birinin pencereden uzanarak skuteri yakaladığı görüldü. Yaşının 24 olduğu öğrenilen skuterli adam, hırsızın skuteri çekmesinin ardından yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Şili'de hırsızlar, seyir halindeki skuteri çaldı: O anlar kameralara yansıdı

HIRSIZLAR YAKALANAMADI

Adam olayın ardından yaptığı açıklamada, olay sırasında evine varmak üzere olduğunu, aniden yanına yaklaşan arabadaki bir kişinin skuterini yakaladığını ve sonrasında aracın hızlanmasıyla skuterden düştüğünü söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken kaçan hırsızlar henüz yakalanamadı.

Kaynak: İHA

Santiago, Şili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şili'de hırsızlar, seyir halindeki skuteri çalarak kayıplara karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şili'de hırsızlar, seyir halindeki skuteri çalarak kayıplara karıştı - Son Dakika
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