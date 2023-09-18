Şili'nin başkenti Santiago'da geçtiğimiz günlerde sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. Otomobil içerisindeki hırsızlar, elektrikli skuteri ile yolda ilerleyen adamın skuterini çaldı.
Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, araçtaki hırsızlardan birinin pencereden uzanarak skuteri yakaladığı görüldü. Yaşının 24 olduğu öğrenilen skuterli adam, hırsızın skuteri çekmesinin ardından yere düşerek hafif şekilde yaralandı.
Adam olayın ardından yaptığı açıklamada, olay sırasında evine varmak üzere olduğunu, aniden yanına yaklaşan arabadaki bir kişinin skuterini yakaladığını ve sonrasında aracın hızlanmasıyla skuterden düştüğünü söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken kaçan hırsızlar henüz yakalanamadı.
Son Dakika › Güncel › Şili'de hırsızlar, seyir halindeki skuteri çalarak kayıplara karıştı - Son Dakika