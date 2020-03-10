Şili'de havalimanından 15 milyon dolarlık soygun - Son Dakika
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Şili'de havalimanından 15 milyon dolarlık soygun

7 saat önce

Güney Amerika ülkesi Şili'de bir havalimanının kargo bölümünden yaklaşık 15 milyon dolar çalındı.

Şili'de havalimanından 15 milyon dolarlık soygun, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Şili'de bir havalimanının kargo bölümünden yaklaşık 15 milyon dolar çalındı.

Şili basınındaki habere göre, Santiago'daki Arturo Merino Benitez Havalimanı'nın kargo bölümüne bir kargo şirketinin logosunun bulunduğu araçla giren hırsızlar, buradan yaklaşık 15 milyon dolar çaldı.

İlk belirlemelere göre, yedi kişinin yaptığı silahlı soygun sırasında iki güvenlik görevlisi hafif yaralandı.

Yetkililer, çalınan paranın soygundan birkaç saat önce yurt dışından havaalanına getirildiğini, zırhlı bir kamyonla transferinin yapılması için bekletildiğini söyledi.

Şili'de 2014 yılında aynı havalimanında yapılan soygunda 10 milyon dolar çalınmıştı.

Güney Amerika, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:54 Kaynak: AA
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