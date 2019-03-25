Şili'de Helikopter Düştü: 6 Ölü
36 dakika önce
– Şili'nin Quilpue kentinde bir helikopterin düştüğü; helikopterde bulunan 2 pilot ile 4 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.
– Şili
'nin Quilpue kentinde bir helikopterin düştüğü; helikopterde bulunan 2 pilot ile 4 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Helikopterin, yüksek gerilim hatlarının elektrik kablolarının tadilatını yapan işçileri çalışma sahasına götürdüğü sırada yerel saatle 10: 00 sıralarında düştüğü belirtildi.
Kazada 2 pilot ile 4 işçinin öldüğü belirtildi. Helikopterin düşme nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:09 Kaynak: DHA
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