Son Dakika Haberleri: Şili'de Helikopter Düştü: 6 Ölü

Şili'de Helikopter Düştü: 6 Ölü

36 dakika önce

– Şili'nin Quilpue kentinde bir helikopterin düştüğü; helikopterde bulunan 2 pilot ile 4 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Şili'de Helikopter Düştü: 6 Ölü, System.String[]
Şili'nin Quilpue kentinde bir helikopterin düştüğü; helikopterde bulunan 2 pilot ile 4 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Helikopterin, yüksek gerilim hatlarının elektrik kablolarının tadilatını yapan işçileri çalışma sahasına götürdüğü sırada yerel saatle 10: 00 sıralarında düştüğü belirtildi.

Kazada 2 pilot ile 4 işçinin öldüğü belirtildi. Helikopterin düşme nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:09 Kaynak: DHA

Pilot, İşçi, Şili, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı Eşini Öldürüp, "Gidin Evden Alın" Diyen Zanlı, Baldızını da Öldürmüş İran'da Sel Felaketi Vurdu: 11 Ölü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 23:45:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şili'de Helikopter Düştü: 6 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]