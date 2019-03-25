Şili'de Helikopter Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Şili'nin Valparaiso bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Şili
'nin Valparaiso
bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Şili'nin Valparaiso bölgesindeki Quilpué şehrinde bir helikopterin düştüğü açıklandı. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin ağır yaralandığı ifade edildi. Helikopterde gemi ve elektrik sektöründe hizmet veren bir şirketin çalışanlarının seyahat ettiği bildirildi. - SANTİAGO
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:05 Kaynak: İHA
İzmir'de İlginç Olay! Mazgala Sıkışan Kişi, 1 Saat Süren Çalışmayla Kurtarıldı
İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı
5 Kişinin Katil Zanlısı: Bana Emir Geldi "Vur" Dediler Vurdum
Rottweiler Cinsi Köpeğin Saldırdığı 2 Yaşındaki Almila Ölümden Döndü