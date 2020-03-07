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Şili'de hükümet karşıtı eylemler 20'nci haftasında
13 dakika önce
Şili'de binlerce kişi Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera ve hükümetini protesto etmek için başkent Santiago'daki Plaza İtalia meydanında toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:12
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