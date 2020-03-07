Şili'de hükümet karşıtı eylemler 20'nci haftasında

Şili'de 18 Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolar 20'nci haftasına girdi. Metro ücretlerine yapılan zamlarla sokağa çıkan protestocular, Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini belirterek başkent Santiago'da yeniden bir araya geldi.



Binlerce kişi, Şili'deki yılın en büyük mitingi için cuma günü Plaza İtalia Meydanı çevresinde toplandı. Polislerin yoğun güvenlik önlemi aldığı mitingte, protestocular ve polis arasında sert çatışmalar yaşandı. 10 kişinin gözaltına alındığı gösteride polis, su ve biber gazıyla müdahale etti.