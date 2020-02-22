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Şili'de hükümet karşıtı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışma
7 saat önce
Ülkede hükümet karşıtı eylemler, başkent Santiago'da 6 Ekim'de metro ücretlerine yapılan zamla başladı. O günden bu yana eylemlerde en az 30 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Protesto gösterilerinde ayrıca 10 binden fazla kişi de gözaltına alındı.
Şili'de aylardır devam eden iktidar karşıtı eylemlerde göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı.
Başkent Santiago'daki gösterilerde, eylemciler barikatlar kurup ateşe verirken, güvenlik güçleri kalabalığa tazyikli suyla müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:39
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