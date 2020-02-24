Şili'de hükümet karşıtı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışma - Son Dakika
Son Dakika Dünya Şili'de hükümet karşıtı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışma - Son Dakika Dünya

Şili'de hükümet karşıtı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışma

6 saat önce

Ülkede hükümet karşıtı eylemler, başkent Santiago'da 6 Ekim'de metro ücretlerine yapılan zamla başladı.

Ülkede hükümet karşıtı eylemler, başkent Santiago'da 6 Ekim'de metro ücretlerine yapılan zamla başladı. O günden bu yana eylemlerde en az 30 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Protesto gösterilerinde ayrıca 10 binden fazla kişi de gözaltına alındı.View on euronews

Şili'de hükümet karşıtı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışma

Hükümet, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:12 
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