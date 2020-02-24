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Şili'de hükümet karşıtı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışma
6 saat önce
Ülkede hükümet karşıtı eylemler, başkent Santiago'da 6 Ekim'de metro ücretlerine yapılan zamla başladı.
Ülkede hükümet karşıtı eylemler, başkent Santiago'da 6 Ekim'de metro ücretlerine yapılan zamla başladı. O günden bu yana eylemlerde en az 30 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Protesto gösterilerinde ayrıca 10 binden fazla kişi de gözaltına alındı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:12
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