Şili'de hükümet karşıtı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışma

Ülkede hükümet karşıtı eylemler, başkent Santiago'da 6 Ekim'de metro ücretlerine yapılan zamla başladı. O günden bu yana eylemlerde en az 30 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Protesto gösterilerinde ayrıca 10 binden fazla kişi de gözaltına alındı.View on euronews