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Şili'de hükümet karşıtı prostolar devam ediyor: Eylemlerde en az 29 kişi öldü
7 saat önce
Şili'de en az 29 kişinin ölümüne ve 2 bin kişinin yaralanmasına neden olan hükümet karşıtı gösteriler, hükümetin "yeni anayasa" sözüne rağmen devam ediyorView on euronews.
Şili'de en az 29 kişinin ölümüne ve 2 bin kişinin yaralanmasına neden olan hükümet karşıtı gösteriler, hükümetin "yeni anayasa" sözüne rağmen devam ediyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:27
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