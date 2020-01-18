Şili'de hükümet karşıtı prostolar devam ediyor: Eylemlerde en az 29 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Şili'de hükümet karşıtı prostolar devam ediyor: Eylemlerde en az 29 kişi öldü - Son Dakika Dünya

Şili'de hükümet karşıtı prostolar devam ediyor: Eylemlerde en az 29 kişi öldü

7 saat önce

Şili'de en az 29 kişinin ölümüne ve 2 bin kişinin yaralanmasına neden olan hükümet karşıtı gösteriler, hükümetin "yeni anayasa" sözüne rağmen devam ediyorView on euronews.

Şili'de en az 29 kişinin ölümüne ve 2 bin kişinin yaralanmasına neden olan hükümet karşıtı gösteriler, hükümetin "yeni anayasa" sözüne rağmen devam ediyorView on euronews

Şili'de hükümet karşıtı prostolar devam ediyor: Eylemlerde en az 29 kişi öldü

Hükümet, Şili, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oğlunu öldürüp intihar eden anne ile ilgili yeni detay! Eşine "Eve geç gel" demiş
Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı Çukur'un 84. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Vartolu karşı karşıya geliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 01:29:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şili'de hükümet karşıtı prostolar devam ediyor: Eylemlerde en az 29 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]