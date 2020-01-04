Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika

Kilisenin yakınındaki bir binanın da taşlanarak ateşe verildiği gösterilerde, protestocularla güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Borja kilisesinin ateşe verilmesi Şili 'de Ekim ayında şiddetlenerek hükümet karşıtı protestolara dönüşen zam karşıtı gösteriler devam ediyor.

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