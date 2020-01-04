Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika
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Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

6 saat önce

Göstericilerden görüntüler Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan görüntüler Göstericilerin ev ve araçları yakması Borja kilisesinin ateşe verilmesi Şili'de Ekim ayında şiddetlenerek hükümet karşıtı protestolara dönüşen zam karşıtı gösteriler devam ediyor.

Göstericilerden görüntüler

Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan görüntüler

Göstericilerin ev ve araçları yakması

Borja kilisesinin ateşe verilmesi Şili'de Ekim ayında şiddetlenerek hükümet karşıtı protestolara dönüşen zam karşıtı gösteriler devam ediyor.

Başkent Santiago'da düzenlenen gösterilerde, göstericilerin başlıca toplanma yeri İtalya Meydanın'ın yakınındaki Şili polisine tahsis edilen tarihi San Francisco de Borja kilisesi ateşe verildi.

Kilisenin yakınındaki bir binanın da taşlanarak ateşe verildiği gösterilerde, protestocularla güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Hükümet, Polis, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:19 Kaynak: AA
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