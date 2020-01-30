Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika

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Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
15 dakika önce
Eylemden detaylar Protestocuların kaldırım taşını sökmesi detaylar Polisle eylemciler arasında arbede SANTİAGO - Şili'de Ekim ayında şiddetlenerek hükümet karşıtı protestolara dönüşen zam karşıtı gösteriler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:30 Kaynak: AA
Eylemden detaylar
Protestocuların kaldırım taşını sökmesi detaylar
Polisle eylemciler arasında arbede SANTİAGO - Şili'de Ekim ayında şiddetlenerek hükümet karşıtı protestolara dönüşen zam karşıtı gösteriler devam ediyor.
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