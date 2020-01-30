Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika

Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

15 dakika önce

Eylemden detaylar Protestocuların kaldırım taşını sökmesi detaylar Polisle eylemciler arasında arbede SANTİAGO - Şili'de Ekim ayında şiddetlenerek hükümet karşıtı protestolara dönüşen zam karşıtı gösteriler devam ediyor.

Eylemden detaylar

Protestocuların kaldırım taşını sökmesi detaylar

Polisle eylemciler arasında arbede SANTİAGO - Şili'de Ekim ayında şiddetlenerek hükümet karşıtı protestolara dönüşen zam karşıtı gösteriler devam ediyor.

Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Hükümet, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:30 Kaynak: AA
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