Son Dakika › Güncel › Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor (2) - Son Dakika
Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor (2)
6 saat önce
Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:24 Kaynak: AA
Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam etti.
Göstericilerin başlıca toplanma noktası İtalya Meydanında binlerce gösterici, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera hükümetine karşı düzenlenen gösteriler sırasında polisle çatıştı.
Son Dakika Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı