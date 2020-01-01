Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor (2) - Son Dakika

Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor (2)

6 saat önce

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam etti.

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam etti.

Göstericilerin başlıca toplanma noktası İtalya Meydanında binlerce gösterici, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera hükümetine karşı düzenlenen gösteriler sırasında polisle çatıştı.

Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor (2)

Hükümet, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:24 Kaynak: AA
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