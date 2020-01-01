Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor (2) - Son Dakika

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam etti.

Göstericilerin başlıca toplanma noktası İtalya Meydanında binlerce gösterici, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera hükümetine karşı düzenlenen gösteriler sırasında polisle çatıştı.