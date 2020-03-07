Şili'de hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi - Son Dakika
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Şili'de hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi

6 saat önce

Şili'de Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolar yeniden başlarken bir grup gösterici polise ait bir TOMA'yı ateşe verdi.

Şili'de Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolar yeniden başlarken bir grup gösterici polise ait bir TOMA'yı ateşe verdi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevlendi. Protestocular, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini belirterek yeniden sokaklara döndü. Başkent Santiago'da Plaza Italia'da toplanıp Ramon Corvalan Caddesi'ne yürüyen protestocular ile polis arasında tansiyon yükseldi. Çıkan çatışmada protestocular, polise ait bir TOMA'yı attıkları molotof kokteylleriyle ateşe verdi. TOMA'nın içinde bulunan polisler, kaçarak kurtulmayı başardı. Binlerce göstericiye destek veren müzik grupları ise adı protestocular tarafından "Haysiyet Meydanı" olarak değiştirilen Plaza Italia'da konser verdi. Öğrenciler ise gün boyunca yaklaşık 30 metro istasyonunu giriş ve çıkışları engelleyerek işgal etti.

Öte yandan Şili'de protestolar, Ekim 2019'da metro ulaşımına yapılan 39 peso'luk (24 kuruş) zammın ardından başlamıştı.

(Serkan Bayar/İHA)

Şili'de hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi

Hükümet, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
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