Şili'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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Şili'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

6 saat önce

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.

Şili'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Sağlık Bakanı Jaime Manalich, düzenlediği basın toplantısında başkent Santiago'nun 350 kilometre güneyindeki Talca şehrinde bir kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

Ülkeye 25 Şubat'ta giriş yapan 33 yaşındaki hastanın yaklaşık 1 ay Güneydoğu Asya'da bulunduğu belirtildi.

Kovid-19, Latin Amerika'da ilk olarak Brezilya'da, ardından Meksika, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti ve Arjantin'de görülmüştü.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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