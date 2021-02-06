Şili'de jonglörün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından belediye binası ateşe verildi - Son Dakika

Şili'de jonglörün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından belediye binası ateşe verildi

06.02.2021 06:45
Şili'de jonglörün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından belediye binası ateşe verildi, System.String[]

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de geçimini trafik ışıklarında yaptığı gösterilerle sağlayan jonglörün, kimlik kontrolüne direnmesi sonucu polis kurşunuyla can vermesi nedeniyle başlayan protestolarda belediye binası yakıldı.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de geçimini trafik ışıklarında yaptığı gösterilerle sağlayan jonglörün, kimlik kontrolüne direnmesi sonucu polis kurşunuyla can vermesi nedeniyle başlayan protestolarda belediye binası yakıldı.

Şili basınında yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Los Rios bölgesine bağlı Panguipulli şehrinde jonglörün ölümünün ardından başlayan protestolarda Panguipulli Belediye binası ateşe verildi.

Basında yer alan ve sosyal medyada da sıkça paylaşılan videoda belediye binasının ateşler içinde kaldığı görülüyor.

Şehirde gün içinde devam eden protestolarda da güvenlik güçleriyle göstericiler arasında ufak çaplı arbedeler yaşandı.

Jonglörün ölümü

Şili'nin yaklaşık 33 bin nüfuslu Panguipulli şehrindeki trafik ışıklarında yaptığı akrobatik gösterilerle geçimini sağlayan jonglör, güvenlik güçlerinin kimlik kontrolüne direndiği ve gösteride kullandığı büyük bıçaklarla silah doğrultan polisin üzerine koştuğu esnada üç el ateş edilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Jonglörün ölüm anının kaydedilip görüntünün basında ve sosyal medyada sıkça paylaşılması ülkede gündem olmuş ve halkın tepkisini çekmişti.

Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, polisin jonglöre ateş etmesi "meşru müdafaa" olarak değerlendirilirken Şili hükümeti, olayın soruşturulması için gerekli tüm delillerin savcılığa teslim edilmesi talebinde bulundu.

Ülkede 2 Ekim 2020'de düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 16 yaşındaki gencin polis tarafından en az 5 metre yükseklikteki köprünün üzerinden dere yatağına atılmasını içeren görüntüler halkta öfke uyandırmıştı. Görüntülerdeki polis tutuklanmış, "cinayete teşebbüs"le suçlanmıştı.

Şili'de genellikle toplumsal olaylara müdahale eden "Carabineros" isimli güvenlik gücü birimleri, ülkede bazı kesimler tarafından sert tutumu nedeniyle sıkça eleştirilerin odağında bulunuyor.

Güney Amerika, Polis, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şili'de jonglörün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından belediye binası ateşe verildi - Son Dakika


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