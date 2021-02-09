Şili'de jonglörün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından göstericilerin protestosu - Son Dakika

Şili'de jonglörün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından göstericilerin protestosu

Göstericilerden havadan görüntüler Göstericilerin yürüyüşü Göstericilerin ateş yakmaları Şili'nin başkenti Santiago'da binlerce kişi, 6 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Panguipulli şehrinde geçimini trafik ışıklarında yaptığı gösterilerle sağlayan jonglörün polis tarafından öldürülmesini protesto etti.

Göstericilerden havadan görüntüler Göstericilerin yürüyüşü Göstericilerin ateş yakmaları Şili'nin başkenti Santiago'da binlerce kişi, 6 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Panguipulli şehrinde geçimini trafik ışıklarında yaptığı gösterilerle sağlayan jonglörün polis tarafından öldürülmesini protesto etti. Göstericilerin başlıca toplanma yeri İtalya Meydanında başlayan gösterilerde, güvenlik güçleri Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'ya yaklaşan protestoculara müdahale etti.

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