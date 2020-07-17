Şili'de karantinaya rağmen sokak gösterileri başladı - Son Dakika

Şili'de karantinaya rağmen sokak gösterileri başladı

Şili'nin başkenti Santiago'da yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı karantina uygulanırken, ekonomik krizde emeklilik fonlarının kullanılmasını isteyen protestocular sokaklara döküldü.

Şili'nin başkenti Santiago'da yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı karantina uygulanırken, ekonomik krizde emeklilik fonlarının kullanılmasını isteyen protestocular sokaklara döküldü.

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Şili'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında başkent Santiago'da karantina uygulaması devam ederken, gösteriler yeniden başladı. Hükümetin engellemek istediği emeklilik yasasının Kongre'den haliyle uygulanmasını isteyen protestocular, Covid-19 salgını nedeniyle karantina kuralları uygulanmasına rağmen sokaklara indi. Askeri polis barikatlar kuran göstericilere göz yaşartıcı gaz sıkarak müdahale etti. Şehrin farklı bölgelerinde gösteriler devam ederken, özellikle Villa Francia ve Penalolen bölgelerinde protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Villa Francia'da kapüşonlu göstericiler polisle çatışırken, bir benzin istasyonunu ateşe vermeye çalıştı. Penalolen'de de bir grup protestocu, molotof kokteylleri ve el yapımı silahlarla polise saldırdı. Çıkan olaylarda toplam 21 kişinin tutuklandığı bildirildi.


Korona virüsün vurduğu Şili'de büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bu yüzden muhalefet, çalışanların emeklilik fonlarının yüzde 10'unu kullanmalarına izin verilmesini istedi. Bu yönde hazırlanan yasa tasarısı dün gerçekleştirilen oturumda kabul edildi. Ancak hükümetin, Kongre'de kabul edilen yasa tasarısını engellemeye çalıştığı belirtiliyor.


Şili'de toplam korona virüs vak'a sayısı 323 bin 698'e yükselirken, ölü sayısı ise 7 bin 290 olarak açıklandı. - SANTİAGO

Koronavirüs, Şili, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şili'de karantinaya rağmen sokak gösterileri başladı - Son Dakika
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Son Dakika

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