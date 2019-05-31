Son Dakika Haberleri: - Şili'de Kasırga Hayatı Olumsuz Etkiledi
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- Şili'de Kasırga Hayatı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

- Şili'de kasırga hayatı olumsuz etkilediSANTİAGO - Güney Amerika ülkesi Şili'yi vuran kasırga 16 kişinin yaralanmasına yol açtı.

- Şili'de kasırga hayatı olumsuz etkiledi
SANTİAGO - Güney Amerika ülkesi Şili'yi vuran kasırga 16 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Amerika'da etkisini sürdüren kasırgalar bu kez Şili'yi vurdu. Şili'nin Bio-Bio bölgesinde yer alan Los Angeles şehrinde son günlerde etkili olan güçlü kasırgalar nedeniyle en az 16 kişinin yaralandığı belirtildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, hortum ve dolu maddi hasar oluştururken, 12 binden fazla eve elektrik verilemediği aktarıldı. Kasırga hayatı olumsuz etkilerken birçok ev, iş yeri ve aracın zarar gördüğü belirtildi. Belediye Başkanı Esteban Krause, "Los Angeles'ta kasırganın neden olduğu hasarı değerlendiriyoruz. Şu ana kadar ölüm vakası yaşanmadı, yaralanmalar var" açıklamasını yaptı.
- Şili'de Kasırga Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:51 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Güncel
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