Şili'de kaybolan C-130 kargo uçağıyla ilgili yeni gelişme - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şili'de kaybolan C-130 kargo uçağıyla ilgili yeni gelişme - Son Dakika

Şili'de kaybolan C-130 kargo uçağıyla ilgili yeni gelişme

6 saat önce

Şili'den Antarktika'ya giderken radardan çıkan Şili Hava Kuvvetlerinin C-130 kargo uçağına ait olduğu düşünülen bazı parçalara ulaşıldığı açıklandı.

Şili'de kaybolan C-130 kargo uçağıyla ilgili yeni gelişme, System.String[]

Şili'den Antarktika'ya giderken radardan çıkan Şili Hava Kuvvetlerinin C-130 kargo uçağına ait olduğu düşünülen bazı parçalara ulaşıldığı açıklandı.


Şili'de 9 Aralık'ta radardan çıkan Şili Hava Kuvvetlerine ait Hercules C-130 kargo uçağını arama çalışmaları devam ediyor. Şili Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada uçağın bulunması için çalışmaların devam ettiği belirtilirken, Antarktika Endeavor isimli bir geminin radarına, C-130 kargo uçağının son görüldüğü yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan bazı parçalar takıldığı bildirildi. Yapılan araştırma sonrasında bulunan parçaların, kaybolan kargo uçağının kanat havuzlarında bulunan yakıt tanklarına bağlı süngerler olabileceği ifade edildi. Bulunan parçaların analizi için bölgeden alındığı öğrenildi.


Brezilya'dan açıklama


Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Brezilya Deniz Kuvvetlerinin Pazartesi günü saat 15.45 civarından beri kayıp olan Şili Hava Kuvvetlerinin Hercules C-130 uçağına ait olabileceğini düşündüğü bazı parçalara ulaştı. Konuyla ilgili dost ülkenin Savunma Bakanlığıyla irtibat haline geçildi" ifadelerini kullandı.


Şili'nin Punta Arenas kentinden 17 mürettebat ve 21 yolcusu ile Antarktika'ya doğru yola çıkan askeri kargo uçağı Drake Boğazı'ndan geçtiği sırada radardan çıkmıştı. Şili Hava Kuvvetlerinden Orgeneral Eduardo Mosqueira, uçağın radardan çıkmadan önce bir tehlike işareti vermediğini bildirdi. Çarşamba günü ise ABD Güney Komutanlığı (SOUTCHOM) aramalara yardımcı olmak için El Salvador'daki üssünden Punta Arenas'a P-8 Poseidon elektronik gözetleme uçağı gönderdi. SOUTHCOM ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Craig Faller kaybolan kargo uçağıyla ilgili, "Dualarımız Şili halkıyla ve kayıp aileleriyle birlikte. C-130'un mürettebat ve yolcularının aramasını destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - SANTİAGO

Brezilya, Hercules, Şili, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:38 Kaynak: İHA
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