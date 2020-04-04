Şili'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Şili'de koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da ve çevre illerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel karantina uygulamasının ardından cadde ve sokaklar tamamiyle boş kaldı.
Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da ve çevre illerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel karantina uygulamasının ardından cadde ve sokaklar tamamiyle boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:33 Kaynak: AA
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