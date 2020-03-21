Şili'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

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Şili'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
6 saat önce
BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 83 yaşındaki bir kadının öldüğünü duyurdu.
Manalich, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.
Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de, şimdiye kadar 537 vaka görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:58 Kaynak: AA
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