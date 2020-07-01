Şili'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 65 kişi öldü - Son Dakika

Şili'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 65 kişi öldü

BUENOS Şili'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Şili'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 65 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 573'e, vaka sayısı da 2 bin 650 artarak 282 bin 43'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 2 binden fazla kişinin hastanede tedavi gördüğü, bunlardan 1720'sinin solunum cihazına bağlı, 407'sinin de kritik durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Şu ana kadar 1 milyon 100 binden fazla testin yapıldığı ve 274 solunum cihazının kullanıma hazır olduğu belirtildi.

Ayrıca, 16 Mayıs'ta Metropolitan bölgesinde ilan edilen ve ülkenin çeşitli bölgelerinde de yürürlüğe konulan karantinanın 10 Temmuz'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Yaklaşık 7 milyon kişinin yaşadığı başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 220 bin 467 vaka ve 4 bin 954 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, Güney Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, doğrulanmış Kovid-19 kaynaklı ölü sayısına eklenmeyen 3 binden fazla muhtemel virüs kaynaklı ölümün olduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şili'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 65 kişi öldü - Son Dakika

Son Dakika

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