Son Dakika Haberleri: Şili'de kuraklık ülkenin yüzde 70'ini etkiliyor
BBC
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Şili'de kuraklık ülkenin yüzde 70'ini etkiliyor

1 saat önce

Güney Amerika ülkesi Şili'de on yıldır süren susuzluk sorunu, daha tehlikeli bir hale geliyor.

Şili'de kuraklık ülkenin yüzde 70'ini etkiliyor, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Şili'de on yıldır süren susuzluk sorunu, daha tehlikeli bir hale geliyor. Ülkedeki İklim Değişikliği Ofisi'ne göre son 10 yıl, ülkenin en kurak 10 yılıydı ve sorun daha da büyüyerek, nüfusun yüzde 70'inden fazlasını etkilemeye başladı.

Başkent Santiago'nun yaklaşık 60 kilometre kuzeyindeki kırsal Runge bölgesinin İçme Suyu Bakanı Sabina Martinez, bu yıl neredeyse hiç yağmur yağmadığını ve bölgedeki su depolarının kuruduğunu, henüz yaz mevsimi gelmeden baş gösteren sorunun tehlike yarattığını açıkladı:

"Bu yıl çok kurak geçti. Neredeyse hiç gerçek anlamda yağmur yağmadı. Bu hepimizi daha da fazla etkileyecek çünkü yaz geliyor. Yazın suya daha da fazla ihtiyacımız olacak. Gerçekler bunlari bu çok büyük bir sorun."

Bölgedeki yaklaşık 3 bin hayvanın, 400 kilometre güneydeki daha az susuz bölgelere taşınması planlanıyor.

Greenpeace örgütünün Şili sorumlularından Estefania Gonzalez, hükümetin küresel ısınmayla mücadele için adım atması gerektiğini, aynı zamanda bölgedeki içme suyunun dikkatli kullanılması için düzenlemeler yapılması gerektiğini söylüyor:

"Hükümet bu konuyu ciddiye almalı ve küresel iklim değişikliğine karşı adım atmalı. Aynı zamanda artık suya erişimi olmayan bölge insanlarını hesaba katarak, suya hala erişebilenler açısından israfı önlemek için düzenlemeler yapmalı."

Gonzalez, kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasında Şili'nin 18. sırada olduğunu belirtti.

Şili'nin başkenti Santiago'da, 2-13 Aralık 2019'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı düzenlenecek.

Güney Amerika, Şili, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:04 
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