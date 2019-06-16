Şili'de maden çöktü: 1 ölü, 1 kayıp
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Şili'nin kuzeyinde maden çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi kurtarıldı, madende mahsur kalan diğer bir işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Şili
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:15 Kaynak: AA
'nin kuzeyinde maden çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi kurtarıldı, madende mahsur kalan diğer bir işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Şili Maden
Bakanı Baldo Prokurica, sosyal medya hesabı Twitter
'dan yaptığı açıklamada, Antofagasta bölgesinde bir madenin çökmesi sonucu bir işçinin yaşamını yitirdiğini, madende mahsur kalan bir işçi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Prokurica, diğer bir işçinin kurtarıldığını ve durumunun iyi olduğu bilgisini de verdi.
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