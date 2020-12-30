Şili'de mahsur kalan madenciler kurtarıldı - Son Dakika

Şili'de mahsur kalan madenciler kurtarıldı

30.12.2020 23:53
Şili'de mahsur kalan madenciler kurtarıldı, System.String[]

BUENOS Şili'de bir madende meydana gelen çökme nedeniyle mahsur kalan 2 madenci kurtarıldı.

BUENOS Şili'de bir madende meydana gelen çökme nedeniyle mahsur kalan 2 madenci kurtarıldı.

Şili Ulusal Jeoloji ve Maden Servisinin (Sernageomin) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Atacama bölgesine bağlı Tierra Amarilla maden bölgesindeki bir madende yaşanan çökme nedeniyle mahsur kalan 2 madencinin bulundukları yerden başarıyla çıkarıldığı belirtildi.

Arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonucu kurtarılan madencilerin bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildikleri kaydedildi.

Öte yandan Atacama Savcılığı, kazayı araştırmak için soruşturma başlattı.

Atacama, Twitter, Maden, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şili'de mahsur kalan madenciler kurtarıldı - Son Dakika


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