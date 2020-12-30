Şili'de mahsur kalan madenciler kurtarıldı - Son Dakika

Şili'de mahsur kalan madenciler kurtarıldı
30.12.2020 23:53
BUENOS Şili'de bir madende meydana gelen çökme nedeniyle mahsur kalan 2 madenci kurtarıldı.
BUENOS Şili'de bir madende meydana gelen çökme nedeniyle mahsur kalan 2 madenci kurtarıldı.
Şili Ulusal Jeoloji ve Maden Servisinin (Sernageomin) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Atacama bölgesine bağlı Tierra Amarilla maden bölgesindeki bir madende yaşanan çökme nedeniyle mahsur kalan 2 madencinin bulundukları yerden başarıyla çıkarıldığı belirtildi.
Arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonucu kurtarılan madencilerin bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildikleri kaydedildi.
Öte yandan Atacama Savcılığı, kazayı araştırmak için soruşturma başlattı.
Son Dakika Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi vefat etti Sinovac aşının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen soruları cevapladı Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma