Şili'de maymun çiçeği vakaları nedeniyle "sağlık uyarısı" yapıldı - Son Dakika
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Şili'de maymun çiçeği vakaları nedeniyle "sağlık uyarısı" yapıldı

25.06.2022 03:03
Şili'de maymun çiçeği vakaları nedeniyle "sağlık uyarısı" yapıldı

BUENOS Şili'de ilk maymun çiçeği vakası görüldüğü 17 Haziran'dan bu yana 6 kişide virüsün tespit edilmesi nedeniyle ülkede virüsün gözetim ve kontrolünün güçlendirilmesi için sağlık uyarısı yapıldı.

BUENOS Şili'de ilk maymun çiçeği vakası görüldüğü 17 Haziran'dan bu yana 6 kişide virüsün tespit edilmesi nedeniyle ülkede virüsün gözetim ve kontrolünün güçlendirilmesi için sağlık uyarısı yapıldı.

Şili Sağlık Bakanı Maria Begona Yarza, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bunun sağlıkta acil durum olmadığını, virüsün yayılması, önlenmesi ve tedavi edilmesini kolaylaştırma amacıyla alındığını söyledi.

Sağlık uyarısının idari bir karar olduğunu belirten Yarza, ulusal ve bölgesel sağlık otoritelerinin bu kararla, kaynak düzenlemesi, personel alımı ve sağlık konutlarının kullanımı gibi önlemlerin alınmasına izin verdiğini kaydetti.

Ayrıca Bakan Yarza, ülkede şu ana kadar virüsün görüldüğü 6 kişinin durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Güney Amerika ülkesi Şili'de ilk maymun virüsü vakası 17 Haziran'da görülmüştü.

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Kaynak: AA

Şili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şili'de maymun çiçeği vakaları nedeniyle 'sağlık uyarısı' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şili'de maymun çiçeği vakaları nedeniyle "sağlık uyarısı" yapıldı - Son Dakika
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