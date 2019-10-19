Şili'de metro zammı protestoları: Başkent Santiago'da OHAL ilan edildi

Şili'nin başkenti Santiago'da, metro ücretlerine yüzde 4 zam yapılmasının ardından başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, sadece başkenti kapsayan ve 15 gün sürmesi hedeflenen OHAL ile kamu düzenini tesis etmeyi ve kamu mallarıyla özel mülkiyeti korumayı amaçladığını söyledi.

Pinera, OHAL kapsamında hareket ve toplanma özgürlüğüne sınırlama getirileceğini açıkladı.

Şili'de 2010 yılındaki deprem sonrası ilk kez askerler sokaklarda devriye gezecek.

Protestolar nasıl başladı?

Santiago'da, metro bileti fiyatları 6 Ekim'de iş saatlerinde 800 peso'dan (1,13 dolar) 830 peso'ya (1,17 dolar) çıkarıldı. Otobüs bileti fiyatları da benzer oranda artırıldı.

Hükümet zamma gerekçe olarak enerji fiyatlarının artmasını ve peso'nun değer kaybetmesini gösterdi.

Lise ve üniversite öğrencilerinin turnikelerden atlamasıyla başlayan eylemler, hafta başında tüm kente yayılan protestolara dönüştü.

136 metro istasyonun tamamına yakınında kapılar ve turnikeler kırılırken, bazı binalar ve arabalar ateşe verildi, eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Kentin bazı noktalarında ellerinde tencerelerle sokağa çıkan protestocular, yolları trafiğe kapadı.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Santiago'da yaklaşık günde 3 milyon yolcu taşıyan 140 kilometrelik metro hattında tüm seferler iptal edildi.

Metro seferlerine en az 2 gün yeniden başlanabileceği belirtiliyor.

Protestolarda kaç kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Şili hükümeti ise "vandallık" olarak nitelediği eylemler sonrası zammı geri almayacağını duyurdu.