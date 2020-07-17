Şili'de milletvekilinden pembe pelerinle yasa tasarısı sevinci - Son Dakika

Şili'de milletvekilinden pembe pelerinle yasa tasarısı sevinci

Şili'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında yardımın içeren yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesine sevinen milletvekili Pamela Jiles, pembe pelerini ile meclis sıralarında tur attı.

Şili'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında yardımın içeren yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesine sevinen milletvekili Pamela Jiles, pembe pelerini ile meclis sıralarında tur attı.

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Şili'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen yoksul kesime yönelik emeklilik fonlarının yüzde 10'una kadar çekilmesini içeren yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi. Hükümetin sıcak bakmadığı yasa tasarının kabul edilmesine sevinen Broad Front (Geniş Cephe) milletvekili Pamela Jiles, pembe pelerini ve pembe yelpazeleriyle parlamento sıralarında sevinç gösterisi yaptı. Bir bacağında ortez bulunan milletvekili Jiles, tasarıya karşı çıkan diğer milletvekillerinin önünden de defalarca geçti. O anlar diğer milletvekilleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Milletvekili Jiles'in sıra dışı sevincinin yer aldığı video, sosyal medyada da viral hale geldi. Twitter kullanıcıları, milletvekili Jiles'ı ünlü anime karakteri Naruto'ya benzetti.

Eski gazeteci olan Pamela Jiles, başkent Santiago'nun yoksul bölgesini temsil eden sol Geniş Cephe koalisyonunundan milletvekili. Korona virüse karşı karantina önlemlerinden etkilenen vatandaşların özel emeklilik fonlarının yüzde 10'una kadarını çekilmesi için hazırlanan tasarının destekçisi oldu. Tasarı, gelecek hafta senatörler tarafından oylanacak.

(İHA)

Milletvekili, Koronavirüs, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şili'de milletvekilinden pembe pelerinle yasa tasarısı sevinci - Son Dakika
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