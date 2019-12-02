Son Dakika Haberleri: Şili'de minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı
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Şili'de minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı

6 saat önce

Şili'de kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi.

Şili'de minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı, System.String[]

Şili'de kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada, 2'si çocuk, 16 kişi yaralandı.

Şili'nin Chiguayante kentinde meydana gelen kazada, minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve direğe çarparak durabildi. Kazada, 2'si çocuk olmak üzere 16 kişi yaralandı. Yapılan incelemede, minibüs sürücüsünün saatte 100 kilometreden fazla hız yaptığı ve bu sebeple aracın kontrolünü kaybettiği belirtildi.


Şili, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:32 Kaynak: DHA
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