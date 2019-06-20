Son Dakika Haberleri: Şili'de öğretmenlerin grevi sürüyor
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Şili'de öğretmenlerin grevi sürüyor

1 saat önce

Güney Amerika ülkesi Şili'de öğretmenlerin daha iyi ücret ve çalışma koşulları talebiyle 3 Haziran'da başlattığı grev sürüyor.

Şili'de öğretmenlerin grevi sürüyor, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Şili'de öğretmenlerin daha iyi ücret ve çalışma koşulları talebiyle 3 Haziran'da başlattığı grev sürüyor.
Başkent Santiago'da binlerce öğretmen, düzenledikleri yürüyüşle taleplerini dile getirdi. Bu, öğretmenlerin üç haftadır devam eden grev kapsamında düzenledikleri üçüncü gösteri yürüyüşü oldu.
Sendika temsilcileri, hükümetin talepleri konusunda kendileriyle müzakere etmeyi reddettiğini, bu tavır devam ettiği sürece grevi sürdüreceklerini ifade etti.
Şili'de öğretmen sendikaları, okulların kapandığı 3 Haziran'da, ülke genelinde greve gitme kararı almıştı. Öğretmenler, her eğitim döneminde bir ikramiye ödemesi yapılması, kalabalık sınıf mevcutlarının azaltılması ve beden eğitimi ile tarih derslerini seçmeli hale getiren düzenlemenin kaldırılmasını talep ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:08 Kaynak: AA
Şili, Güncel
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