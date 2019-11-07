Şili'de olaylar durulmuyor

Şili'nin başkenti Santiago'da iki hafta önce metro ücretlerine yapılan zamma karşı başlatılan gösteriler sürüyor.

Şili'de 18 Ekim'de başlayan protestolar aralıksız devam ediyor. Binlerce protestocu başkent Santiago'nun doğu bölgesinde bir araya gelerek araç trafiğini kesti, metro istasyonlarını kullanılamaz hale getirdi. Protestocuların amacı ise Güney Amerika'nın en yüksek binası olarak kabul edilen Costanera Center isimli alışveriş merkezini ele geçirmek. Caddeleri ateşe verip eczaneyi yağmalayan göstericiler sağcı Bağımsız Demokrat Birliği binasına da saldırdı. Parti binasında maddi hasar meydana geldi. Parti Başkanı Jaqueline Van Rysselverghe, "Bağımsız Demokratik Birliği ulusal genel merkezine karşı korkakça saldırı düzenlendi" şeklinde açıklama yaptı. Aynı bölgede Türkiye Büyükelçiliğinin de ofisi bulunuyor. Elçilik, sosyal medya hesaplarından sürekli olarak Türk vatandaşlarına sağlık şekilde hizmet vermekte zorlandıkları bilgilerini paylaşıyor.

DEVLE BAŞKANI ALEYHİNE SORUŞTURMA AÇILDI

Şili'de Yargıçlar Ulusal Birliği, Devlet Başkanı Sebastian Pinera aleyhine kendilerine yapılan suç duyurusunun işleme alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, son dönemde devam eden kitlesel protestolar sırasında insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olmakla suçlanan Sebastian Pinera aleyhine hukuk işleminin başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Şikayet başvurusu işleme alındı. Beraberindeki belgeler cumhuriyet savcılığına gönderildi" ifadeleri kullanıldı.

LİBERTADORES FİNALİ ŞİLİ'NİN ELİNDEN GİTTİ

Öte yandan Şili, tarihinde ilk kez tek maç üzerinden oynanacak Libertadores Kupası finalinden de oldu. Conmebol yönetimi 23 Kasım'da Brezilya'dan Flamengo ile Arjantin'den River Plate arasında oynanacak finalin Peru'nun başkenti Lima'ya alınmasını kabul etti. Peru hükümeti de Conmebol yönetimine güvenlik konusunda tam güvence verdi. Şili olaylar nedeniyle daha önce de COP 25 İklim Zirvesi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de katılacağı APEC Zirvesi'ni güvenlik nedeniyle düzenleyemeyeceğini duyurmuştu.

(İHA)