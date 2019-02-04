Şili'de Orman Yangını: 2 Ölü
1 saat önce
Güney Amerika ülkesi Şili'de geçen cumartesiden bu yana süren orman yangınında şu ana kadar 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Güney Amerika
ülkesi Şili
'de geçen cumartesiden bu yana süren orman yangınında şu ana kadar 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Şili'nin orta kesimindeki Araucania bölgesinde, cumartesi başlayan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti.
Bölgede 34 evin de zarar gördüğü yangının henüz kontrol altına alınamadığı ifade edildi.
Carahue bölgesi Belediye Başkanı Alejandro Saez, yaptığı açıklamada, henüz acil bir durumun olmadığını fakat tüm ekiplerin hazır beklediğini, ihtiyaç halinde tahliye çalışmalarının hızla yapılacağını belirtti.
Saez, şu ana kadar bölgeden 10 kişinin tahliye edildiğini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:23 Kaynak: AA
Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı
Burun Ameliyatından Sonra Can Veren Leyla'nın Annesi: Kızımı Paramparça Ettiler
Şanlıurfa'da 1 Ay İçinde 8 Bebek, Annesi Tarafından Emzirilirken Hayatını Kaybetti
Karısı İçin Sipariş Ettiği Bikini Kargosundan 120 Bin Liralık Külçe Altın Çıktı