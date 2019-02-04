Son Dakika Haberleri: Şili'de Orman Yangını: 2 Ölü

Şili'de Orman Yangını: 2 Ölü

1 saat önce

Güney Amerika ülkesi Şili'de geçen cumartesiden bu yana süren orman yangınında şu ana kadar 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Şili'de Orman Yangını: 2 Ölü, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Şili'de geçen cumartesiden bu yana süren orman yangınında şu ana kadar 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Şili'nin orta kesimindeki Araucania bölgesinde, cumartesi başlayan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 34 evin de zarar gördüğü yangının henüz kontrol altına alınamadığı ifade edildi.

Carahue bölgesi Belediye Başkanı Alejandro Saez, yaptığı açıklamada, henüz acil bir durumun olmadığını fakat tüm ekiplerin hazır beklediğini, ihtiyaç halinde tahliye çalışmalarının hızla yapılacağını belirtti.

Saez, şu ana kadar bölgeden 10 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:23 Kaynak: AA

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