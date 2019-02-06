Son Dakika Haberleri: Şili'de Orman Yangınları Nedeniyle Ohal İlan Edildi

Şili'de Orman Yangınları Nedeniyle Ohal İlan Edildi

1 saat önce

Güney Amerika ülkesi Şili'de hükümet, üç bölgede devam eden orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Şili'de Orman Yangınları Nedeniyle Ohal İlan Edildi, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Şili'de hükümet, üç bölgede devam eden orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Şili hükümeti, ülkenin güneyindeki üç eyalette toplam 93 bin hektarlık ormanı yok eden 630 farklı yangın nedeniyle olağan üstü hal kararı aldı. Felaket olarak değerlendirilen yangınlar için hükümet Maule, Biobio ve La Araucania bölgelerinde yetkililere acil durumlarda tüm kaynakları kullanma yetkisi verdi.

Araucania bölgesinde yangınlarda birçok ev kül olurken 2 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirtildi. - SANTİAGO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:40 Kaynak: İHA

Hükümet, Şili, 3. Sayfa
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