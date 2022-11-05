Şili 'de televizyon ekranlarında canlı yayınlanan bir programda ilginç anlar yaşandı. BBC'nin haberine göre, Chilevision televizyon kanalında gazeteci olarak çalışan Nicolas Krumm, bölgedeki soygunları anlattığı haberinde hırsızlığa kurban gitti.

Kaynak: AA

Şili, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şili'de muhabirin zor anları! Papağanın yaptığını görünce ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.