Şili'de televizyon ekranlarında canlı yayınlanan bir programda ilginç anlar yaşandı. BBC'nin haberine göre, Chilevision televizyon kanalında gazeteci olarak çalışan Nicolas Krumm, bölgedeki soygunları anlattığı haberinde hırsızlığa kurban gitti.
Krumm, canlı yayın sırasında birdenbire omzuna konan papağanı kameramana işaret etti ancak papağan, saniyeler içinde muhabirin kulağından kulaklığını çalarak hızla uzaklaştı.
Son Dakika › Güncel › Şili'de muhabirin zor anları! Papağanın yaptığını görünce ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika