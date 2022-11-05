Şili'de muhabirin zor anları! Papağanın yaptığını görünce ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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Şili'de muhabirin zor anları! Papağanın yaptığını görünce ne yapacağını şaşırdı

05.11.2022 13:57

Şili'de canlı yayın esnasında muhabirin kulaklığı, omzuna konan papağan tarafından çalındı. O anlar ekranları başında programı izleyen seyircileri de muhabiri de şaşkına çevirdi.

Şili'de televizyon ekranlarında canlı yayınlanan bir programda ilginç anlar yaşandı. BBC'nin haberine göre, Chilevision televizyon kanalında gazeteci olarak çalışan Nicolas Krumm, bölgedeki soygunları anlattığı haberinde hırsızlığa kurban gitti.

Şili'de papağan, canlı yayın sırasında muhabirin kulaklığını çaldı

KAŞLA GÖZ ARASINDA KULAKLIĞI ALDI

Krumm, canlı yayın sırasında birdenbire omzuna konan papağanı kameramana işaret etti ancak papağan, saniyeler içinde muhabirin kulağından kulaklığını çalarak hızla uzaklaştı.

Şili'de papağan, canlı yayın sırasında muhabirin kulaklığını çaldı
Kaynak: AA
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Şili, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şili'de muhabirin zor anları! Papağanın yaptığını görünce ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şili'de muhabirin zor anları! Papağanın yaptığını görünce ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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