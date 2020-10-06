Şili'de polis çocuğu köprüden itti, gösteriler yeniden başladı - Son Dakika

Şili'de 16 yaşındaki bir protestocunun polis tarafından köprüden itilmesiyle yeniden başlayan protestolar dördüncü gününe girdi.

Polis şiddetini protesto etmek için sokağa inen göstericiler polisle çatışıyor. Son protestolarda polisi tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Başkent Santiago'da bulunan Baquedano Meydanında yüzlerce Şilili, polis şiddetini protesto etmek için bir kez daha toplandı. Protestocuları dağıtmak için polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Yeni gösteri dalgası bir polis memurunun son şiddeti üzerine başladı. 2 Ekim'de Santiago'da yapılan bir gösteri sırasında, polis memuru 16 yaşındaki genci köprüden itti. Mapocho Nehri kıyısındaki köprüden düşen çocuk ağır şekilde yaralandı. Ancak hayati tehlikeyi atlatmayı başardı. Çocuğu iten polis memuru, soruşturma sürerken önlem olarak gözaltına alındı. Protestocular, kendisinin ve üst düzey polis memurlarının halka yönelik eylemlerinden dolayı yargılanmasını talep ederek protestolara başladı.

BM'DEN, ŞİLİ'YE UYARI YAPILDI

Birlemiş Milletler (BM) Şili'yi ve yetkililerini geçtiğimiz hafta bir gösteri sırasında bir polis memuru tarafından köprüden itilen 16 yaşındaki çocukla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatmaya çağırdı. Resmi açıklamada, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Güney Amerika Ofisi, 2 Ekim'de Santiago'daki Po Nono köprüsünde meydana gelen ve bir gencin ciddi şekilde yaralanmasına neden olan olayların kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını talep ediyor" denildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALEYHİNE İDDİANAME

Şili'de muhalefet partileri İçişleri Bakanı Vctor Perez'in görevden alınması için anayasal bir iddianame hazırladı. Bakan, gösteriler sırasında polis tarafından işlenen insan hakları ihlalleri ile ilgili suçlanıyor. Ayrıca bir gencin polis tarafından köprüden itilmesinde siyasi sorumluluğu olduğu iddiasıyla görevinden alınması talep ediliyor.

POLİS GENERALİNİN İSTİFASI İSTENDİ

Şilili sol kanat bloğu Frente Amplio'nun liderleri, protestolar sırasında bir polis memuru tarafından köprüden itilen çocuğun davası sonrasında tepkisini ortaya koydu. Polis Genel Müdürlüğü'nün genel merkezine giderek General Mario Rozas'ın ayrılmasını talep etti.

"PROTESTOLARDA MASKE TAKIN"

Şili hükümeti gösterilere katılanlardan korona virüs salgını karşısında sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını istedi. Sağlık Bakanı Enrique Paris düzenlediği basın toplantısında, "Protestoculardan maske takmalarını, fiziksel mesafeyi korumalarını, alkol jeli kullanmalarını ve protestoların barışçıl bir şekilde yapmalarını istiyoruz" dedi.

(Serkan Bayar/İHA)